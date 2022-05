Gubbio, il presidente Notari sulla stagione: "Orgoglioso dei risultati ottenuti"

Il Gubbio ha interrotto la sua corsa playoff al termine di un pareggio ottenuto in casa del Pescara, con i rossoblù traditi solo dalla regola del peggior piazzamento in classifica. In pratica, la squadra di Torrente è uscita dagli spareggi senza perdere.

Oggi, il presidente del Gubbio Sauro Notari ha tracciato il bilancio sulla stagione appena conclusa attraverso un post sui canali social ufficiali societari: "Siamo orgogliosi dei risultati sportivi ottenuti in questa stagione: abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissi, ossia i play off, ottenuti in anticipo sulla fine del campionato, vincendo poi il primo turno e sfiorando la qualificazione alla fase nazionale, dopo aver pareggiato sul campo del Pescara. Il merito di questo risultato è della squadra, del mister, del direttore sportivo, di tutta la dirigenza e lo staff. Questo per noi rappresenta un punto di partenza, non certo un punto di arrivo: ora ci metteremo subito al lavoro per programmare la prossima stagione e definire tutti gli aspetti necessari a provare a fare ancora meglio il prossimo anno. Non sarà sicuramente facile ma faremo di tutto per regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi e alla città".