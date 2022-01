Gubbio - Grosseto, le parole di Torrente nel post gara: "Un punto guadagnato"

Il Gubbio ha preso un punto nella partita di oggi contro il Grosseto, e per Torrente è un punto guadagnato. Disamina venuta fuori da diversi fattori, come spiegato dall’allenatore dei rossoblù: "Siamo in difficoltà fisica, molti ragazzi sono indietro nella condizione. Punto guadagnato soprattutto per quello che si è visto nel secondo tempo. Abbiamo sbagliato tanto nelle uscite, subendo la loro fisicità. C’erano troppi giocatori in difficoltà come Arena, Bulevardi, Spalluto e Maza. Ho cercato di mettere forze fresche, perché tanti sono veramente in difficoltà. D'amico è entrato ma viene dal Covid. Basta vedere spalluto e arena sono due giocatori diversi rispetto a un mese fa".

Il Gubbio tornerà subito in campo mercoledì, in trasferta contro la Fermana: "Il problema sarà scegliere i giocatori in condizione e gestire la gara come è successo oggi. Siamo in difficoltà a livello fisico, poi possiamo migliorare su coraggio e personalità. Questo però è dovuto alla cattiva condizione che ti porta a essere poco lucido. Come a Chiavari le distanze erano troppo ampie e abbiamo ricorso ai lanci che non è nel nostro dna. Sapevamo che era una partita difficile, potevamo sbloccarla da calcio da fermo ma non siamo noi".

Sull'esordio di Tazzer, Torrente ha poi concluso: "Mi è piaciuta la personalità di Tazzer. Alla sua età molti si nascondono. Ha sbagliato ma ha avuto il coraggio di continuare e lottare. Deve conoscere anche i compagni, i movimenti della squadra, stessa situazione anche per Di Noia. Sono ragazzi entrati in un periodo difficile".