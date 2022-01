Lega Pro: polveri bagnate tra Gubbio e Grosseto. Al "Barbetti" è 0-0

GUBBIO: Ghidotti, Tazzer, Migliorini, Signorini, Formiconi, Malaccari (Sainz Maza), Cittadino, Di Noia (Bulevardi), Arena (D’Amico), Sarao (Fantacci), Spalluto (Mangni). (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Redolfi, Francofonte). Allenatore: Torrente

GROSSETO: Barosi, Gorelli, Ciolli, Siniega, Raimo, Artioli (Saporiti), Cretella (Rabiu), Piccoli, Semeraro, Capanni (Moscati), Nocciolini (Arras). (A disposizione: Fallani, Scaffidi, Salvi, Tiberi, Boccardi, Bruzzo,Ghisolfi). Allenatore: Maurizi

ARBITRO: Calzavara di Varese (Assistenti: Conti e Galimberti. Quarto uomo Bracaccini)

NOTE: Ammoniti: Migliorini, Semeraro, Malaccari, Ciolli

Finisce con un punto a testa e nessuna rete segnata il ritorno al "Barbetti" di Gubbio contro il Grosseto in questo inizio di 2022. Nella prima partita casalinga dell'anno nuovo, la squadra di Torrente ha mosso la classifica però non è riuscita a superare il muro eretto dagli avversari. Gara equilibrata e accesa dal punto di vista agonistico, quella andata in scena a Gubbio è stata più una battaglia che una partita giocata a viso aperto, dove entrambe le formazioni non sono riuscite a trovare la via del gol. Nella prima mezz'ora di gioco è Ghidotti a salire in cattedra, respingendo le conclusioni degli ospiti. Poi è il turno di Barosi neutralizzare le iniziative di Arena e Formiconi. Nella ripresa, il Grosseto ci prova ma il Gubbio tiene bene il campo. Le conclusioni latitano, la formazione di Maurizi chiede un rigore per un contrasto tra Capanni e Signorini mentre un colpo di testa di Migliorini, che non trova buona sorte, chiude le ostilità tra le due squadre.