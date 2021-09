Gubbio, Torrente alla vigilia contro la Fermana: "Proveremo a vincere davanti ai nostri tifosi"

In conferenza stampa, l'allenatore dei rossoblù in vista del prossimo impegno in campionato di domani: "Vogliamo giocarcela con tutti, come fatto a Cesena"

Nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con la Fermana, Vincezo Torrente ha toccato diversi temi in vista del prossimo impegno di campionato. L'allenatore del Gubbio ha parlato di continuità di rendimento, di voglia di giocarsela alla pari con tutti, ma soprattutto di una mentalità vincente da creare con l'andare della stagione. Per questo Torrente in avvio di conferenza ha dichiarato: "La Fermana è una squadra difficile da affrontare, molto aggressiva e con linee vicine in fase di non possesso. Però noi proveremo a vincere in casa, anche perché vogliamo giocarcela con tutti come già fatto nella trasferta di Cesena".

Il mister dei rossoblù ha anticipato che il Gubbio scenderà in campo con lo stesso blocco visto domenica, che ha dato ottime risposte e al quale è mancato solo il gol nei novanta minuti contro i bianconeri: "Dobbiamo essere più concreti davanti - ha continuato Torrente - anche se mi ha fatto piacere creare cinque palle gol. La Fermana davanti ha Marchi e Frediani, mentre in difesa ha acquisito esperienza con Blondett".

Tra le varie domande anche un commento chiesto all'allenatore sull'entusiasmo e le aspettative che si sono create intorno al Gubbio in questo avvio di stagione. Torrente crede nel gruppo, sapendo però che nel girone ci sono altre formazioni di livello: "Le aspettative e l'entusiasmo vanno bene, però dobbiamo essere consapevoli che ci sono almeno altre sei o sette squadre che hanno effettuato acquisti importanti come noi. Parlo di Entella, Reggiana, Modena, Siena e Cesena. Sono una persona equilibrata nei commenti, però so che sta nascendo un gruppo di ragazzi con tanta voglia di apprendere, determinati a scendere in campo per dare il meglio".