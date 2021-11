Gubbio e il mal di trasferta: a Viterbo arriva una sconfitta

VITERBESE: Daga, Pavlev, D'Ambrosio, Marenco, Urso, Iuliano (Foglia), Megelaitis, Calcagni (Adopo), Murilo (Simonelli), Volpe (Capanni), Volpicelli (Van der Velden). (A disposizione: Bisogno, Fracassini, Errico, D'Uffizi, Ricchi, Zanon, Tassi). Allenatore: Punzi

GUBBIO: Ghidotti, Oukhadda (Formiconi), Signorini Redolfi, Bonini, Bulevardi (D'Amico), Cittadino, Malaccari, Arena (Sainz Maza), Spalluto, Fantacci (Mangni). (A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Aurelio, Francofonte, Migliorelli). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Niedda e Licari. Quarto uomo: Carrione)

RETI: 11' pt Spalluto, 22' pt Calcagni, 45' pt Volpe

NOTE: Ammoniti: Malaccari, Cittadino, Iuliano, Daga, Redolfi. Angoli: 2-7. Recupero: 3’ pt; 6’ st. Espulso Signorini per doppia ammonizione

Cade il Gubbio in casa della Viterbese. Anche contro il fanalino di coda, lontano dal "Barbetti" la squadra guidata da Torrente continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria in questa stagione. Al gol in apertura di Spalluto, i padroni di casa hanno risposto rimontando il risultato trascinati dai gol di Calcagni e Volpe. Tutte le marcature sono arrivate nella prima frazione, con l'intera ripresa che non è bastata al Gubbio per acciuffare il pareggio. Anzi, nel finale i rossoblù hanno dovuto chiudere il match per l’espulsione rimediata da Signorini. L'avvio degli eugubini è promettente. Dopo appena undici minuti, Spalluto (in campo al posto dell'infortunato Sarao) taglia sul primo palo e porta in vantaggio i suoi. Il Gubbio controlla la partita, ma al primo affondo anche in maniera fortunosa la Viterbese trova il pareggio. Affondo sulla destra di Pavlev, cross per Calcagni che di testa supera Ghidotti. I padroni di casa prendono coraggio, e con Volpe prima dell'intervallo trovano il vantaggio. Destro a incrociare e quarto gol per l'attaccante di mister Punzi. Nella ripresa, Torrente getta nella mischia Mangni e D'Amico ma le azioni tardano ad arrivare. A quindici dalla fine, Signorini si vede sventolare il secondo giallo, lasciando così il Gubbio in inferiorità numerica. La Viterbese a questo punto si chiude e porta a casa tre punti importanti per muovere la classifica. Per il Gubbio, ancora nessuna vittoria in trasferta.