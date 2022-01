Gubbio: Di Noia e le prime parole in rossoblù

Un acquisto per aggredire ancora di più la zona playoff. Con queste premesse si è presentato nella conferenza stampa di presentazione Giovanni Di Noia, l'ultimo arrivato in casa rossoblù dal mercato invernale. Il centrocampista, ex tra le altre squadre di Ternana e Perugia, è un rinforzo di sicuro valore e spessore per la fascia sinistra della squadra allenata da mister Torrente, che si trova oggi in piena zona playoff. In attesa di tornare in campo sabato nella delicata trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, Di Noia ha tenuto a puntualizzare i fattori che lo hanno portato a sposare la causa eugubina: "Gubbio era la terza squadra umbra che mi mancava dopo Ternana e Perugia. Ho capito sin da subito di poter scegliere un progetto ambizioso e ho accettato. Sono venuto per dare il mio contributo e per aiutare la squadra a puntare il più alto possibile in zona playoff. Dopo due anni condizionati dall'infortunio al ginocchio, voglio tornare nella categoria superiore e Gubbio può essere l'ambiente giusto". Di Noia è arrivato a Gubbio dalla Fidelis Andria, via Perugia, con la formula del prestito.