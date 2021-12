Gubbio, crash test con il Modena. Torrente alla vigilia: "Occorre la partita perfetta"

Dopo la vittoria di Pistoia, la prima in stagione fuori casa, il cammino del Gubbio riprende in casa del Modena, capolista del girone B di Lega Pro in uno stato di forma ottimo. La squadra di Torrente ha ripreso punti e vitalità dopo l'ultimo scontro, e ora è chiamata al crash test contro la più forte del girone: "Giochiamo con la squadra prima in classifica, la favorita prima dell’inizio dell’anno alla vittoria del campionato che viene da un grande momento. Abbiamo studiato gli avversari anche se in questo momento ci sono pochi punti deboli da parte del Modena. Noi dobbiamo andare a giocare con coraggio e personalità, per lottare su ogni pallone con la massima concentrazione. Il Modena è una squadra che come sbagli qualcosa ti castiga, ha giocatori di alto valore in ogni reparto. Abbiamo grande rispetto ma proveremo a dare il meglio di noi. L'importante sarà non commettere errori in fase difensiva, sfruttando le occasioni che ci costruiremo o che loro ci lasceranno. Bisogna fare la partita perfetta". Sulle condizioni dei suoi, Torrente ha continuato: "Signorini ha ripreso da ieri mentre Bulevardi ha avuto qualche problema a livello intestinale. Domani deciderò perché ho bisogno di giocatori al cento per cento, Devo parlare con loro". Torrente ha risposto anche alla domanda sulle scelte in fase offensiva: "Noi davanti giocheremo sicuramente in tre, larghi o stretti ma ci saranno sicuramente tre giocatori offensivi. La cosa importante è che Sarao e Spalluto hanno caratteristiche per giocare insieme. Formiconi ha altra chance, perché oltre il gol di domenica è un grande professionista e si è fatto trovare pronto. Giusto sempre premiare chi riesce a sfruttare le occasioni".