Gubbio, che peccato: fa 2-2 a Pescara ma deve salutare i playoff

PESCARA: Sorrentino, Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli (Nzita), Pompetti, De Risio, Pontisso, Clemenza, D’Ursi, Cernigoi (A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Illanes, Memushaj, Ferrari, Diambo, Rauti, Cancellotti, Delle Monache, Chiarella, Ierardi). Allenatore: Zauri

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini, Di Noia, Cittadino (Bulevardi), Malaccari, Mangni (D'Amico), Spalluto, Arena (A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Migliorini, Fantacci, Sarao, Francofonte, Sainz-Maza, Tazzer, Lamanna, Righetti). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore.

Reti: 12' pt Formiconi, 42' pt Spalluto, 44' pt Pompetti, 23' st Pontisso

Il Gubbio fa 2-2 a Pescara e deve salutare i playoff. Il miglior piazzamento nel girone B premia la squadra allenata da Zauri, che riesce a recuperare il doppio svantaggio maturato dopo quaranta minuti di grande Gubbio. I rossoblù, infatti, sono riusciti nel primo tempo a imporre il proprio gioco, riuscendo a mettere all'angolo i locali. Formiconi dopo dodici minuti, lasciato solo in area, di piatto firma il primo vantaggio degli eugubini. Il Pescara prova a reagire con Pompetti e D'Ursi ma è il Gubbio a trovare il raddoppio, quando Spalluto servito da Arena mette alle spalle di Sorrentino. Doppio vantaggio che, però, dura poco, perchè il Pescara rientra in partita prima dell'intervallo grazie a Pompetti che accorcia le distanze. Nella ripresa, il Gubbio resiste fino al gol del definitivo pareggio, siglato con una precisa conclusione da Pontisso. Il Gubbio si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria, che non arriva neanche dopo i cinque minuti di recupero concessi da Cascone. Senza perdere, finisce purtroppo la corsa dei rossoblù nei playoff.