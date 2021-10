Gubbio-Carrarese: le probabili formazioni

Torna in campo oggi la Lega Pro nel turno infrasettimanale. Il Gubbio ospita al "Barbetti" la Carrarese a due giorni di distanza dalla trasferta di Teramo. Torente deve far fronte alle energie spese dai suoi sabato, in inferiorità numerica e su un campo pesante come il sintetico. Possibile partenza dal primo minuto per Lamanna come terzino destro, con Oukhadda dirottato nei tre di centrocampo. Areans conta il turno di squalifica per il rosso rimediato nell'ultimo match. La Carrarese si presenta con Mazzarani dietro alla coppia Infantino-Energe. Fischio d'inizio alle ore 18:30. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Lamanaa, Redolfi, Signorini, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Mangni (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Migliorini, Migliorelli, Francofonte, Spalluto, D'Amico). Allenatore: Torrente

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Kalaj, Rota, Imperiale; Tunjov, Luci, Pasciuti; Mazzarani; Infantino, Energe. (A disposizione: Mazzini, Grassini, Kayloti, Santochirico, Girgi, Bertipagani, Battistella, Doumbia, D'Auria). Allenatore: Di Natale

ARBITRO: Mucera di Palermo (Assistenti: Merciari e Tagliaferri. Quarto uomo: Simone)