Lega Pro, il Gubbio strappa un pareggio importante con la Reggiana

REGGIANA: Venturi; Contessa (30’st Anastasio), Rozzio, Camigliano, Cigarini, Neglia (15’st Muroni), Luciani, Radrezza, Zamparo (30’st Lanini), Guglielmotti (7’st Scappini), Sciaudone (15’st Libutti). (A disposizione: Voltolini, Rosafio, Sorrentino, Chiesa, Laezza, Del Pinto). Allenatore: Diana.

GUBBIO: Ghidotti; Aurelio, Redolfi, Migliorini, Oukhadda; Malaccari, Cittadino, Francofonte (1′ st Sainz Maza); Doudou (15’st D’Amico), Sarao, Arena (31’st Bonini). (A disposizione: Elisei, Formiconi, Spalluto, Meneghetti, Migliorelli, Lamanna). Allenatore: Torrente.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. (Assistenti: Paolo Cipolletta di Avellino e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale: Simone Pistarelli di Fermo).

NOTE: Calci d’angolo: 6-2. Ammoniti: Francofonte, Migliorini, Cigarini, Ghidotti, Libutti. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Altro test importante superato dal Gubbio. La squadra eugubina torna dalla difficile trasferta con un punto in casa della Reggiana, una delle pretendenti alla vittoria finale del girone. Anzi, il Gubbio avrebbe anche potuto espugnare il “Mapei Stadium”, ma sul finire di gara D’Amico non ha approfittato del regalo fatto da Libutti. Poco male, perché il Gubbio incamera il terzo risultato utile consecutivo, riuscendo a chiudere la porta agli avversari anche questa volta.

Alla mezz’ora di gioco, prime occasioni per le squadre: Cigarini spedisce alta una punizione mentre Arena non centra lo specchio della porta. Nella ripresa, Zamparo fallisce una comoda occasione a distanza ravvicinata. A pochi minuti dalla chiusura, ecco l’occasione per il Gubbio: Labutti sbaglia in disimpegno e lancia D’Amico in area, ma l’attaccante rossoblù calcia sul portiere granata.

Fischio finale e Gubbio che torna da Reggio Emilia con un bel punto guadagnato.