Gubbio: domani tifosi di nuovo al Barbetti

Dopo diciannove mesi, i tifosi riabbracciano il Gubbio al Barbetti. Per la seconda giornata in programma domani pomeriggio, quando alle 17.30 la squadra allenata da Vincenzo Torrente riceverà in casa la Fermana, i tifosi potranno tornare a occupare i settori dello stadio amico. I posti disponibili saranno 1.900 per i locali e 500 per il settore ospiti, con possibilità di acquistare il biglietto ai botteghini, in prevendita sul circuito VivaTicket e nella tabaccheria 2000 di via Beniamino Ubaldi. Al momento d'ingresso bisognerà esibire, oltre al tagliando acquistato, il documento d'identità e il green pass.

Per trovare l'ultima volta con i tifosi al Barbetti, bisogna risalire al 23 febbraio 2019. In quella giornata, il Gubbio pareggiò in casa con la Reggio Audace, guidata all'epoca dall'attuale allenatore del Perugia Massimiliano Alvini e che centrò la promozione in Serie B. Il Gubbio arriva all'appuntamento con la Fermana dopo l'ottimo pareggio maturato a Cesena nella prima giornata, con il direttore sportivo Davide Mignemi che in settimana ha dichiarato: "Vogliamo creare entusiasmo trai tifosi, che sono la nostra arma in più e il vero dodicesimo uomo in campo. Di loro abbiamo bisogno". L'avversario sarà la Fermana, che la settimana scorsa ha chiuso la prima giornata con un rocambolesco 3-3 in casa contro la Viterbese. Due squadre, dunque, alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Nel frattempo, ieri il Gubbio ha ufficializzato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Lamanna, difensore classe 2002, che la scorsa stagione militava in Lega Pro nelle fila del Novara.