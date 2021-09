Gubbio, le sensazioni di Aurelio dopo due partite: "Vedo una squadra forte"

Il terzino rossoblù, giunto in estate dal Sassuolo, ha parlato in vista del match contro la Reggiana: "Vogliamo giocare ogni partita come fosse una finale"

E’ arrivato a Gubbio nel mese di luglio dal Sassuolo, schierato in queste prime due partite da mister Torrente nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. Giuseppe Aurelio in conferenza stampa ha parlato dei suoi primi passi nella nuova avventura eugubina: “Le prime sensazioni sono molto positive, però non abbiamo fatto ancora nulla perché alla fine del campionato mancano trentasei partite. Dobbiamo continuare con questa mentalità e andare a Reggio Emilia concentrati sapendo di incontrare una squadra forte”. Aurelio ha anche parlato della fase tattica voluta da Torrente: “Il mister vuole terzini che accompagnano l’azione in fase offensiva. Nelle prime due partite abbiamo fatto una pressione ragionata ma il merito va soprattutto ai tre attaccanti che fanno un grande lavoro in fase di non possesso”.

Il terzino ha ripercorso la sua carriera fino all’arrivo estivo a Gubbio: “Personalmente mi trovo bene. Dopo Tor di Quinto ho fatto sei anni a Sassuolo. Poi ho diviso la stagione passata giocando sei mesi a Cesena e sei con l’Imolese. Ora mi trovo qui, la società mi ha accolto bene e la città mi piace. Si vive bene a Gubbio”. Sulle prospettive per l’attuale campionato, Aurelio conclude: “Vedo un Gubbio forte e cercheremo di fare sempre meglio partita dopo partita. Non ci interessa chi abbiamo di fronte. Che sia la Reggiana al Mapei Stadium o il Cesena che gioca all’Orogel Stadium, ogni partita per noi deve essere interpretata come fosse una finale. Solo così possiamo toglierci qualche soddisfazione”.