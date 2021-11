Gubbio - Ancona Matelica: le probabili formazioni

Riprende al "Barbetti" alle 14.30 il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. I rossoblù ricevono sul prato amico l'Ancona Matelica, per uno scontro da zona playoff. In attacco, ballottaggio tra Sarao e Spalluto per il ruolo di centravanti, con Mangni e Arena a chiudere il tridente. Emergenza in difesa, dove Torrente molto probabilmente farà affidamento all'inedita coppia centrale Bonini - Formiconi. Ospiti con Moretti al centro del tridente offensivo. Ecco le probabili formazioni della partita di oggi.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Bonini, Formiconi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Spalluto, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Castorina, Lamanna, Francofonte, Sainz Maza, Fantacci, Sarao). Allenatore: Torrente

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni. (A disposizione: Vitali, Canullo, Del Sole, Ruani, Bianconi, Maurizi, D'Eramo, Gasperi, Sabattini, Faggioli, Vrioni, Tofanari). Allenatore: Colavitto

ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Assistenti: Matteoe e Peloso. Quarto uomo: Acquafredda)