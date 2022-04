Gubbio all'ultima giornata di campionato: "Vincere per cercare di arrivare sesti"

Il Gubbio domani scenderà in campo per l'ultimo turno di campionato nel girone B di Lega Pro. Eugubini di scena in casa dell'Aquila Montevarchi, la formazione che a detta di mister Torrente rappresenta la "rivelazione del campionato, una squadra composta da giovani di talento". Comunque sia le intenzioni del Gubbio sono tutt'altro che docili. Torrente, nella conferenza pre gara, ha rimarcato gli obiettivi per domani e per i playoff: "Vogliamo vincere per provare ad arrivare sesti, guardando anche il risultato dell'Ancona. Questo però non sarà facile visto che il Montevarchi rappresenta la rivelazione del girone. Ci aspetta un altro test difficile, ma vogliamo giocare con la stessa mentalità con cui affronteremo i playoff, dove vogliamo ricoprire il ruolo di mina vagante. Tutto sempre attraverso il gioco e le nostre convinzioni".

In vista della trasferta, lunga è la lista dei giocatori assenti o in forse: "Come sempre da gennaio abbiamo delle defezioni. D’amico è alle prese con una contrattura, Mangni non è al meglio e verrà valutato domani così come Spalluto, mentre Aurelio è fermo da un pò. Recuperiamo Maza. Signorini, Migliorini e Malaccari hanno ripreso questa settimana. Bulevardi ha avuto qualche problema e non si è allenato con continuità. Il campo a oggi dice che siamo settimi, speriamo domani di essere sesti. Abbiamo compiuto un grande percorso attraverso il gioco con tanti calciatori nuovi da assemblare insieme".