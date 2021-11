Gubbio al test Ancona Matelica. Torrente alla vigilia: "La partita ci dirà se siamo o no da playoff"

Dopo la sconfitta di Viterbo nell'ultimo turno di campionato, il Gubbio torna in campo oggi al "Barbetti" in una gara delicata contro l'Ancona Matelica. Una partita sulla carta equilibrata e difficile, come sottolineato da mister Torrente nella conferenza della vigilia: "Sarà una partita che decide se siamo coinvolti nella zona playoff o se dovremo fare i conti con una situazione non piacevole. Una partita importante tra due squadre che hanno fatto sin qui lo stesso percorso. Loro, come noi, hanno iniziato il campionato partendo fortissimo, e come noi hanno avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo. Sono bravi a difendersi e a ripartire in maniera veloce con giocatori di qualità davanti. Sarà una gara difficile ma noi abbiamo bisogno di fare risultato per il morale e per la classifica, ma soprattutto per ritrovare certezze e coraggio. A Viterbo abbiamo anticipato i regali di Natale". Emergenza in difesa, Torrente si ritrova anche con il ballottaggio per il posto da attaccante: "Tra infortuni e squalifiche siamo più in emergenza rispetto a loro. Però sono fiducioso nei ragazzi, che si sono allenati bene in settimana. Con Formiconi sono stato chiaro a inizio stagione. Sono convinto che farà bene perché è un gran professionstaIn attacco, Sarao da tre giorni è rientrato in gruppo e ha fatto bene. Spalluto ha dimostrato tutto il suo valore e quando l'ho chiamato ha risposto presente. L'importnate è avere l'opportunità di scegliere, e io ho due giocatori che si giocano la maglia".