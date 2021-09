Gubbio, Torrente alla vigilia di Grosseto: "Sarà un esame di maturità"

Chiuso con risultati più che positivi il primo stralcio di calendario che ha riservato molti scontri con le dirette concorrenti, il Gubbio si appresta domani a scendere in campo a Grosseto. Gli eugubini volano sulle le ali dell'entusiasmo grazie agli otto punti conquistati nella prime quattro giornate e il secondo posto in classifica. Però Vincenzo Torrente cerca di focalizzare la concentrazione sull'appuntamento di domani, perché il Grosseto è in zona playout ma è avversario da prendere con le molle: "Il Grosseto è una squadra che ha fatto buone prestazioni e che ha raccolto meno di quanto creato. Ci aspetta una gara difficile e ci vorrà un super Gubbio per batterlo". Torrento racconta la settimana di avvicinamento alla gara dopo la convincente vittoria interna contro una favorita del girone come la Virtus Entella: "Ho visto i ragazzi concentrati e determinati, consapevoli che sarà una partita difficile. Non sarà come con le big che sono partite che si preparano da sole, abbiamo già avuto dimostrazione delle difficoltà con la Fermana nonostante un bel primo tempo. Sarà una partita a tratti sporca. Possiamo considerarlo come un esame di maturità". Convocato Fantacci, che Torrente valuterà se farlo partire tra i titolari o inserirlo a partita in corso, l'allenatore in conferenza stampa espone le insidie che potrebbero sorgere nel match di domani: "Pretendo dai miei concentrazione massima, ma questo loro lo sanno. Pur dominando a volte basta un episodio per far girare una partita. Però ho visto nei ragazzi una gran voglia di mettersi a disposizione e di migliorarsi giorno dopo giorno. Aspetti, questi, fondamentali per raggiungere determinati risultati".