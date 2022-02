GRIFONERIE Perugia, calciomercato senza squilli: più esperienza, ma chi segna?

Il calciomercato è come le elezioni politiche. Comunque vada, tutti sono convinti di aver migliorato la propria squadra, anche prendendo giocatori che fin qui hanno fatto le riserve in altri club della stessa categoria, oppure affidandosi a vecchi mesterianti in cerca di ingaggi a fine carriera.

La domanda, dunque, che si fanno i tifosi perugini è la seguente: Alvini ha giocatori migliori, adatti al suo gioco ed alle sue idee, oppure non tutti gli obiettivi sono stati centrati?

Prima di rispondere, però, sarà bene mettere un punto fermo sulla strategia della società, che ormai da un paio d’anni, dopo la rovinosa retrocessione in Lega Pro, ha deciso di tenere i conti in regola. Valga per tutti la dichiarazione resa ieri l’altro da Giannitti che ha parlato di grande sforzo economico per assicurarsi D’Urso. Parliamo di 300mila euro. Dunque se questi sono i limiti da non valicare dovremmo pure parlare di “pesca miracolosa”, visto che a fronte di tre acquisti sono stati ceduti 6 giocatori, anche senza ottenere plusvalenze, ma certamente lavorando di pialla sul monte ingaggi totale.

Ora, per giudicare i tre nuovi arrivati ci sono diversi metodi. C’è chi se l’è cavata parlando, come sempre, di “colpi”, ma sarebbe meglio lasciar perdere questa terminologia. In B ci sono stati molti scambi, in serie A, Vlahovic a parte, solo movimenti di mezze figure. Avremmo capito se il Perugia avesse preso, per dire, Verre, Nicolas Viola e Nestorovsky. Un altro calcio. Un buon metodo, invece, è quello di chiedersi cosa servisse al Grifo e se sono state occupate le caselle mancanti. Presto detto: Alvini, dopo aver alzato bandiera bianca con Kouan (e Murgia) ha ora D’Urso, un trequartista in grado di giocare guardando la porta e servire decentemente gli attaccanti. Ed il paragone con Vanbaleghem, centrocampista per centrocampista, al di là del ruolo, è certamente improponibile. Beghetto come vice Lisi è meno difensore di Righetti, ma ha dalla sua circa 125 partite da professionista.

C’era poi da sostituire Murano e l’arrivo di Olivieri, alla fine, non sposta molto. Tra un trentenne all’esordio in B e la scommessa su un 22enne molto parco in fatto di realizzazioni dovremo scrivere “x” ed aspettare maggio prossimo per tirare le somme.

Secondo noi mancava qualcosa anche a destra, dove Falzerano non ha la gamba, né l’intima convinzione per fare tutta la fascia. Ma questo, alla fine, è un problema di Alvini che è convinto del contrario.

Fin qui abbiamo parlato solo di ruoli. Un altro buon metodo è ricordarsi di definire che cosa mancava, in maniera clamorosa, al Perugia: giocatori capaci di andare in gol, soprattutto centrocampisti. E volete sapere il ruolino dei tre nuovi? Olivieri ha segnato 9 reti in 3812 minuti (una ogni 5 partite), D’Urso 10 reti in 8115’ (una ogni 10 partite), Beghetto 4 in 11.326’, cioè una ogni 30 partite.

Se il metro di giudizio è solo questo potremmo dire che anche quest’anno, come per tutta la sua lunga carriera, Alvini dovrà ingegnarsi per mandare in gol chiunque. Ricordiamo solo che nelle sue precedenti stagioni da allenatore professionista, sono una volta (Tuttocuoio, in C2, 2014-2015) ha avuto un attaccante finito in doppia cifra, Colombo con 12 reti. Se poi dipenda dal suo modo di giocare o dal fatto che essendo un aziendalista convinto mette in campo quello che ha lo scopriremo solo a consuntivo. Perché ogni tanto, come abbiamo appreso, negli anni, prima con Castagner e poi con Cosmi, anche le scommesse più difficili si riescono a vincere. Auguri.