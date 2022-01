Grifo Sigillo: ancora un movimento di mercato

Con il campionato fermo, in attesa della ripartenza fissata adesso al 30 gennaio, non si arresta il mercato della Grifo Sigillo. Dalla Spagna, infatti, è giunto il difensore centrale Sedran Gabriel Jose, che militava nel Deportivo Montcada in Catalogna. Dopo il duo formato dall'attaccante Lautaro Villareal e dal centrocampista Benjamin Turchi, un altro italo-argentino è giunto a rinforzare l'organico di mister Matteo Galassi per l'obiettivo salvezza.

La Grifo Sigillo, infatti, a oggi è ferma a quota 13 punti nella classifica del girone A del campionato di Promozione. Posizione che significa play-out, con la salvezza tranquilla distante cinque lunghezze, con l'Arna a occupare quella posizione a quota 18 punti. Tanti rinforzi, dunque, per la Grifo Sigillo (va ricordata l'acquisizione anche del giovane centrocampista Marco Capponi) tutti concretizzati con l'unico obiettivo della salvezza in testa.