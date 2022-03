Grifo, la strada è comunque quella giusta. Da domani si pensa alla prossima tappa

Un punto in tre partite, contro avversari per giunta candidati alla vittoria del campionato, non rendono giustizia ad un Perugia coraggioso e tutt'altro che appagato dall'obbiettivo prinicipale raggiunto, ma si può dire che, malgrado questi risultati, l'esame sia superato. I biancorossi, ad essere sinceri, avrebbero meritato dai 7 ai 9 punti, ma questi risultati, come acclarato da più parti, sono stati condizionati anche e soprattutto da componenti esterne. Ovvio, ci sono state alcune imperfezioni da limare, ma lo staff tecnico ci lavorerà e bene, come del resto ha sempre fatto. La corsa playoff è aperta più che mai, a parte però di tornare a fare la voce grossa sin da subito: sabato prossimo c'è la trasferta di Reggio Calabria contro una squadra che lentamente sta venendo fuori dalle difficoltà in cui si era cacciata proprio dopo il match di andata (e i problemi potrebbero non essere finiti qua in quanto sugli amaranto incombe il rischio di una penalizzazione) e non bisognerà in alcun modo abbassare la soglia dell'attenzione.

PLAYOFF, PERCHE' SI' - A Pian Di Massiano si respira grande fiducia circa il possibile ragigungimento degli spareggi promozione. Diversi gli indizi positivi. Il primo è l'atteggiamento in campo, sempre propositivo a prescindere dall'avversario che si presenta davanti. Con un po' di concretezza in più i biancorossi potrebbero recitare il ruolo di mina vagante scomoda e pericolosa per tutti. Il secondo è la compattezza: chi scende in campo non fa rimpiangere gli assenti. Alvini ha ruotato, ad eccezione di Murgia e Gyabuua, tutti i giocatori di movimento in rosa senza che il gioco ne abbia risentito eccessivamente. Questo non fa che confermare l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza in sede di allestimento della squadra. Terzo ed ultimo la condizione fisica, invidiabile in quasi tutti i suoi elementi.

DA DOMANI SI RIPARTE - Un piccolo antipasto si è vissuto stamani, con giocatori del calibro di Aleandro Rosi e Cristian Dell'Orco che si sono recati al Curi per svolgere alcune terapie. Se per il primo ancora non è possibile stilare i tempi di recupero, il secondo dovrebbe essere regolarmente a disposizione dopo non essere sceso in campo contro il Lecce. Domani invece, alle ore 11, ci sarà la ripresa vera e propria: appuntamento all'antistadio dove molto probabilmente le porte saranno aperte al pubblico. Contro i calabresi non ci sarà Christian Kouan, che verrà nuovamente squalificato.