Gran bel gesto di Natale da parte della Pontevecchio

C'è tanta solidarietà nel Natale della Pontevecchio. I giocatori della prima squadra hanno deciso di versare le quote destinate ai regali di Natale all'Emporio Siloe, struttura di accoglienza della Caritas a Ponte San Giovanni. Il gesto, quello di devolvere il fondo cassa, ha riscosso ampi consensi nelle fila della società potneggiana, con staff tecnico e dirigenti che hanno voluto metterci anche del loro nell'aiutare l'iniziativa. Soddisfazione e ringraziamenti anche da parte dell'Emporio Siloe, che ha commentato così il gesto: " I ragazzi a volte ci sorprendono e ci commuovono. I giovani calciatori della prima squadra della Pontevecchio hanno deciso di fare un’importante donazione al nostro emporio destinata ai bambini in difficoltà rinunciando ai regali di Natale che ogni anno si scambiano tra di loro. Hanno in tasca le chiavi per un mondo migliore e noi tutti li ringraziamo con tutto il cuore".

La Pontevecchio sarà impegnata nel big match di alta quota contro il Ventinella nell'ultimo turno prima della sosta natalizia.