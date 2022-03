Gli anticipi di oggi in Serie D, Eccellenza e Promozione

Tante le formazioni umbre che scenderanno in campo oggi negli anticipi in programma. Tutte e quattro le squadre umbre che militano nel girone E di Serie D riprenderanno la loro corsa in campionato. Cannara e Tiferno ospiteranno rispettivamente il Lornano Badesse e il Follonica Gavorrano, mentre Foligno e Trestina saranno coinvolte in due trasferta complicate contro San Donato Tavarnelle e Pianese. In Eccellenza spazio alla sfida tra Angelana ed Ellera, mentre in promozione sono due le partite in programma: nel girone A, Marra San Feliciano contro Mantignana, nel girone B, invece, Amc '98 Superga '48. Ecco tutte le sfide di oggi

SERIE D, girone E:

Cannara - Lornano Badesse

Pianese - Trestina

San Donato Tavarnelle - Foligno

Tiferno - Follonica Gavorrano

ECCELLENZA:

Angelana - Ellera

PROMOZIONE:

girone A: Marra San Feliciano - Mantignana Montemalbe

girone B: Amc '98 - Superga '48