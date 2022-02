Gli anticipi di oggi in Eccellenza e Promozione

Inizia oggi il weekend calcistico nei campionati di Eccellenza e Promozione. Tre le partite in programma con fischio d’inizio alle ore 14.45. In Eccellenza, Lama e Sansepolcro cercano di tornare alla vittoria dopo le sconfitte maturate nell’ultimo turno stagionale. Il Lama per provare ad avvicinare la capolista Orvietana, che nonostante il pareggio è riuscita a guadagnare in vetta un punto, con un vantaggio che oggi si aggira a sei punti. Il Sansepolcro, invece, per continuare al rimonta verso al zona playoff.

In Promozione, il Tavernelle è di scena in casa della Pietralunghese, nel tentativo di allungare ancora di più la striscia di vittorie consecutive e aggredire in maniera concreta la vetta della classifica. Nel girone B, infine, scontro salvezza tra il Todi e il Superga ‘48. Queste la gare in programma oggi

Eccellenza: Lama – Vivi Altotevere Sansepolcro

Promozione:

girone A: Pietralunghese – Tavernelle

girone B: Todi – Superga ‘48