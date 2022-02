Gli anticipi del sabato in Serie D, Eccellenza, Promozione

Il weekend nei campionati dilettantistici inizia oggi con quattro anticipi in programma. Scontro importante e sentito nel girone E di Serie D il derby tra Trestina e Tiferno. In Eccellenza, il Gualdo Casacastalda cerca punti salvezza in casa di una Nestor pronta ad avvicinarsi alla zona playoff. Due gli anticipi nel campionato di Promozione, uno per girone. In quello A, sfida tra Pontevecchio e Arna, mentre nel B spazio a Guardea - Montefranco. Ecco gli anticipi di oggi.

SERIE D: Trestina - Tiferno

ECCELLENZA: Nestor - Gualdo Casacastalda

PROMOZIONE:

girone A: Pontevecchio - Arna

girone B: Guardea - Montefranco