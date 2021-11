Cinque gli anticipi del sabato in Serie D, Eccellenza e Promozione che riguardano le formazioni umbre impegnate nei campionati dilettantistici. Ecco il programma del weekend che inizia già a partire da domani:

SERIE D (GIRONE E):

Trestina - Cannara: sarà derby umbro nel prossimo turno del girone E. Si affrontano, infatti, nell'anticipo del sabato Trestina e Cannara. I padroni di casa tornano sul prato amico dopo il pareggio a reti bianche con il Flaminia, mentre la squadra allenata da mister Brevi cercherà di trovare immediato riscatto dopo la sconfitte casalinga nell'ultimo turno contro il Rieti.

ECCELLENZA:

Pontevalleceppi - Lama: Anticipo di alta classifica in Eccellenza. Il Pontevalleceppi ospita il Lama, terza forza del campionato, con l'obiettivo di non perdere contatto dalle prime della classe. Discorso analogo che vale anche per gli ospiti, oggi terzi in classifica rispettivamente a sei e nove punti di distacco dal duo di testa.

PROMOZIONE:

Tre le restanti partite, due nel girone A e una nel B, di Promozione

Mantignana - Grifo Sigillo

Tiberis Macchie - Marra San Feliciano

Montefranco - Athletic Club Bastia