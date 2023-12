Perugia, Giugliarelli: "Ecco perchè abbiamo esonerato Baldini"

Nel bel mezzo del Formisano Day non poteva mancare un pensiero al suo predecessore. Francesco Baldini, malgrado il grande impegno ed il coraggio nell'accettare un'avventura comunque difficile dato che fino a pochi giorni dal via non si sapeva se il Perugia avrebbe militato in serie B o in C, non è riuscito a conservare il posto. Una decisione arrrivata a soli sei giorni dall'annuncio del presidente Massimiliano Santopadre di riconfermarlo almeno fino al termine della stagione. Non è però un mistero che le dinamiche che governano il calcio siano a volte particolari e questa volta, a farne le spese, è stato il tecnico di Massa (che comunque potrà tornare in panchina già nelle prossime settimane in quanto licenziato prima del 20 dicembre).

A fornire le spiegazioni ci ha pensato il dirigente, nonchè direttore sportivo in pectore, Jacopo Giugliarelli, presente alla conferenza stampa odierna: "Quando è venuta meno la fiduca in lui? Dopo l'ultima prestazione che arriva dopo un'involuzione che già si stava manifestando da tempo".

Formisano, una scelta non di ripiego

Giugliarelli ci ha poi tenuto a chiarire che l'assunzione di Formisano quale nuovo allenatore della prima squadra non è certo dettata da motivazioni economiche: "Quella compiuta è una scelta di percorso, che sarà determinato dai risultati. Vogliamo portare avanti un'idea nel tempo".

Capitolo mercato

A specifica domanda il dirigente ha così risposto: "Oggi abbiamo una priorità che si chiama Cesena. Dopo questa partita faremo le valutazioni del caso. Ci faremo trovare pronti in caso di opportunità. A livello di sistema di gioco faremo delle riflessioni in fatto di caratteristiche".