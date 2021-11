Serie B, Perugia: i calzettoni bucati costano 3mila euro di multa, stop per Burrai

Tremila euro di multa. Tanto è costato al Perugia il problema rilevato dall'arbitro Daniele Minelli di Varese su diversi grifoni, che prima del match poi vinto al Curi per 2-0 contro il Crotone avevano parzialmente tagliato i propri calzettoni, scoprendo così una parte del polpaccio o del calzettone bianco sottostante.

L'effetto 'bicolor', non regolare, ha portato il pignolo direttore di gara lombardo a intervenire e l'inconveniente è costato appunto tremila euro di ammenda al Perugia, sanzionato dal giudice sportivo "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara". Paradossalmente la stessa sanzione pecuniara è stata inflitta al Vicenza per un accendino tirato in campo dal propri tifosi, mentre una multa di duemila euro è stata comminata a Monza (lancio di bengala in campo da parte dei propri sostenitori), Como e Lecce (lancio di un fumogeno in campo da parte dei tifosi).

Una giornata di squalifica intanto è arrivata per il grifone Burrai (che era diffidato ed è stato ammonito nella partita contro i calabresi) costretto così a saltare la prossima sfida casalinga contro il Cittadella. Stessa sorte è toccata però a un calciatore dei veneti: si tratta di Adorni, che era diffidato e ha preso il giallo nel match pareggiato 1-1 sul campo della Ternana. Nel Perugia restano in diffida Rosi (di recente risultato positivo al Covid), Curado e Falzerano.

Calciatori squalificati

Due turni di stop: Cerri (Como, "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione); per avere, inoltre, al termine della gara, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara" - Per lui anche 15mila euro di multa) e Viviani (Spal, "per avere, al 43' del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Un turno di stop: Adorni (Cittadella), Burrai (Perugia), Falasco (Pordenone), Sorensen (Ternana).