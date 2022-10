Giovanili del Grifo, Under 17 Lazio-Perugia: 3 a 2. Gara spettacolare dei perugini che giocano alla pari dei big bianco-celesti

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Gningue (1’ st Bordoni), Silvestri, Stano (1’ st Sessa), Ercoli, Ceccarelli (12’ st Sow), Paolocci, Serra (45’ st Lekhiv), Gelli, Marinaj (1’ st Cuzzarella). A disp.: Ciardi, Raffo. All.: Christian Terlizzi.

PERUGIA: Bolzon, Astemio (28’ st Picci), Carbonini (34’ pt Costanzi), Patrignani, Falasca (28’ st Petterini), Marocchi (28’ st Rondolini), Torri, Bussotti, Caprari (25’ st Barberini), Fontanelli (25’ st Ambrogi), Ciattaglia. A disp.: Verdini, Balducci, Massei. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: sig. Cristian Chirnoaga di Tivoli (Raccanello – Scionti)

RETI: 34’ pt e 40’ st Serra, 40’ pt Fontanelli (P), 11’ st Patrignani (P), 17’ st Gelli

NOTE: ammoniti Ferrari, Astemio e Bussotti

ROMA – Manca di poco il risultato il Perugia Under 17 di mister Giacomo Del Bene che lotta però con le unghie e con i denti in casa di una big quale la Lazio e dimostra di valere i primi posti della classe.

Bella partita da subito molto equilibrata. La prima chiara occasione è del Perugia con Torri che al quarto d’ora si libera in dribbling e calcia di destro colpendo il palo interno. Poco dopo la mezz’ora, però, sono i biancocelesti a passare in vantaggio con Serra che trova il destro all’angolino per l’1-0. A cinque minuti dalla fine del primo parziale realizza il gol del pari da dentro l’area mentre Ciattaglia al 43’ fallisce l’occasione che avrebbe ribaltato il risultato in favore degli ospiti. Primo tempo che si chiude sull'1-1.

Nella ripresa parte ancora forte il Perugia che va vicino al vantaggio ancora con Ciattaglia. Vantaggio che arriva poco dopo con Patrignani che approfitta di un’indecisione difensiva della Lazio per realizzare alle spalle di Renzetti. Dopo appena cinque minuti però il Perugia non spazza in una situazione di confusione e favorisce Gelli che firma il pari. A cinque minuti dalla fine doccia gelata per i biancorossi che subiscono il 3-2 ancora una volta da Serra che spiazza Bolzon. A tempo praticamente scaduto il Perugia ha l’occasione di pareggiare di nuovo i conti ma il destro di Barberini dalla distanza si stampa sul palo. Rammarico per il Grifo che dopo un’ottima partita non raccoglie punti in casa della Lazio.

Prossima gara in programma domenica prossima, 30 ottobre, in casa contro il Bari.