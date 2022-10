Giornata di anticipi in Serie D, Eccellenza e Promozione

Inizia oggi il weekend nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel girone E del campionato dilettantistico, il Città di Castello scende in campo in casa contro l'Arezzo. Cinque la sfide in Eccellenza, tra cui il big match d'alta classifica tra la capolista San Sisto e la Narnese. La C4 è chiamata all'esame Ellera, il Sansepolcro riceve il Cannara per continuare il trend positivo delle ultime uscite mentre l'Atletico Bmg ospita il Pontevecchio. Nelle retrovie, scontro diretto tra Castiglione del Lago e Ventinella. Ecco gare e orari di oggi.

SERIE D:

Città di Castello - Arezzo (15)

ECCELLENZA:

San Sisto - Narnese (14.30)

Castiglione del Lago - Ventinella (15)

Atletico Bmg - Pontevecchio (15.15)

C4 - Ellera (15.15)

Vivi Altotevere Sansepolcro - Cannara (15.15)

PROMOZIONE:

Girone A:

Calzolaro - Padule San Marco (15.15)