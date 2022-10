Calcio serie B, Giannitti non è più ufficialmente il direttore sportivo del Perugia

La sua uscita dalla sede scuro in volto nella mattinata odierna ha lasciato presagire quello che poi è ufficialmente avvenuto. Marco Giannitti non è più il direttore sportivo del Perugia Calcio: la società biancorossa ha deciso di esonerarlo (non si tratta dunque di dimissioni, come paventato nelle ultime ore) per questo disastroso avvio di campionato. Hanno pagato dunque non solo gli allenatori, ma anche il dirigente originario di Nettuno, evidentemente in disaccordo con le ultime scelte societarie.

L'ufficialità nel seguente scarno comunicato che riportiamo:

"AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore sportivo Marco Giannitti.

Il Club intende ringraziare Giannitti per l’attività sin qui svolta e augura lui le migliori fortune professionali e personali".

Giannitti, giunto nell'agosto 2020 per rifondare una squadra scossa dalla retrocessione, è riuscito subito nell'impresa di riportare i Grifoni in B mentre nella stagione successiva ha costruito una squadra capace di dare battaglia su ogni campo e che avrebbe meritato anche miglior sorte, non giunta soprattutto per colpe di altri. Infine, questo 2022/23, iniziato nel peggiore dei modi e che ha fatto sì che emergessero le prime vere crepe tra lui e il club, che hanno portato a questa inevitabile separazione.

Da capire ora se Santopadre deciderà di ingaggiare un sostituto e con quali tempistiche, dato che gennaio è ancora lontano. Sarà un altro dei punti oscuri da chiarire in quest'annata che definire fino ad ora disastrosa è poco.