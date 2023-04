Calcio serie B, Genoa - Perugia: la diretta della partita

Sembrava scongiurato almeno il pericolo maggiore, quello della retrocessione diretta, ma le due ultime sconfitte di fila, con Reggina e Modena, unite ai risultati di chi sta sotto, hanno rimescolato le carte. A preoccupare più che altro è il vistoso calo fatto registrare dal secondo tempo con i calabresi in poi: ad accorgersene è stato anche Massimiliano Santopadre, che ha rivolto critiche nemmeno troppo velate alla squadra. Il tecnico Castori ha detto alla vigilia che è il momento giusto per tornare a fare punti, che farebbero bene ad un morale evidententemente basso.

Non ci saranno Simone Santoro, Marco Olivieri e Francesco Lisi, recupera Aleandro Rosi seppur non al meglio e questo non renderà certo il compito facile; i rossoblù mettono a segno il recupero di Mattia Bani, che attenua almeno in parte l'emergenza nel reparto difensivo.



Si giocherà davanti ai trentamila del Luigi Ferraris e noi di Perugia Today seguiremo la sfida in diretta a partire dalle 14.