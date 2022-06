Calciomercato serie B, Fulignati lascia il Perugia e passa al Catanzaro

Dopo tre stagioni le strade del Perugia e di Andrea Fulignati si dividono. Il portiere, secondo di Vicario prima e di Chichizola poi nelle due esperienze dei biancorossi in serie B, è stato ufficialmente ceduto questa mattina al Catanzaro, ambizioso club di serie C che punta al ritorno in cadetteria dopo oltre 15 anni di assenza.

La società di Pian Di Massiano ha comunicato questo movimento in uscita (il secondo dopo quello di Carretta, accasatosi al Sudtirol) con il seguente comunicato stampa:

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Andrea Fulignati all’US Catanzaro 1929.

La società ringrazia Andrea per il suo contributo alla vittoria del campionato Lega Pro 2020/2021.

A lui l’augurio per le migliori fortune professionali!".

Classe 1994, il portiere fiorentino era giunto a Perugia nell'estate 2019 come secondo di Vicario, mentre nel successivo anno di serie C perde progressivamente, a causa di qualche errore commesso durante il campionato, il posto da titolare a vantaggio di Minelli. Nel 2021/22 infine (in serie B) non riesce a giocare nemmeno un minuto.

Fulignati chiude dunque la sua esperienza in biancorosso con 37 presenze totali tra campionato e Coppa Italia e 40 gol subiti.