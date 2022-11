Calcio serie B, Frosinone – Perugia: la diretta della partita

Dopo una sconfitta bisogna sempre ripartire e con forza. Soprattutto se questo campionato di concede altre possibilità che però non vanno sprecate. Il Perugia torna oggi in campo allo Stirpe per un delicato testacoda contro la capolista Frosinone, squadra giovane e sbarazzina che sta dimostrando tutte le sue qualità. La speranza è quella di ripetere l’exploit di due settimane fa a Reggio Calabria contro l’allora terza della classe approfittando magari degli spazi che i ciociari possono lasciare. “Non esistono partite impossibili”, ha detto Fabrizio Castori alla vigilia: che questa possa realmente essere la giusta occasione per sbloccarsi nuovamente? Seguite la cronaca in tempo reale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.