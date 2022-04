Foligno, continua il valzer degli allenatori: Marmorini si dimette, al suo posto Tizzoni

Continua il valzer degli allenatori in casa Foligno. La società ha accolto le dimissioni di Simone Marmorini, l'allenatore toscano tornato a guidare i falchetti due settimane fa. Al posto di Marmorini nella sfida contro il Flaminia ci sarà Riccardo Tizzoni, mister in seconda sia nella gestione Monaco che con Marmorini stesso. Nel ruolo di allenatore in seconda ci sarà Gilberto Vallesi, attuale preparatore dei portieri. Il Foligno, a cinque giornate dal termine, è quartultimo in classifica a quota 28 punti.

Questo il comunicato ufficiale sul cambio in panchina: "Ssd Foligno Calcio comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra da parte del signor Simone Marmorini. Lo stesso, come comunicato alla squadra nella giornata di ieri, non ha ritenuto che vi fossero le condizioni per poter raggiungere l’obiettivo salvezza nelle restanti giornate di campionato e che questo avrebbe potuto incidere negativamente sul prosieguo della propria carriera. Non condividendo tali affermazioni, e credendo fermamente nei valori tecnici ed umani della nostra rosa, la Società ha accolto tali dimissioni essendo venuto meno il rapporto di fiducia con l’allenatore. La Società, rimasta spiazzata da questa decisione che non ha altro effetto se non quello di destabilizzare ulteriormente i nostri calciatori, comunica contestualmente di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Riccardo Tizzoni. Arrivato in estate come vice di mister Monaco, mister Tizzoni ha ricoperto lo stesso incarico durante la gestione Marmorini. A collaborare con mister Tizzoni, nel ruolo di allenatore in seconda, sarà l’attuale preparatore dei portieri, mister Gilberto Vallesi. La Società ci tiene a ringraziare sia mister Tizzoni che mister Vallesi per essersi assunti la responsabilità di guidare la squadra nelle restanti giornate di campionato confidando nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza, consci di aver a disposizione un gruppo di uomini e calciatori che hanno dimostrato sul campo doti tecniche ed umane incontestabili. Mister Tizzoni e mister Vallesi, qualora ve ne fosse bisogno, hanno dimostrato anche in questa occasione enorme attaccamento alla squadra e, più in generale, a tutto quello che il Foligno Calcio rappresenta per società, città e tifosi. Sarebbe stato più semplice tirarsi indietro, loro hanno deciso di restare e continuare a combattere insieme ai nostri calciatori. Per questo ci sentiamo di esprimere ad entrambi la nostra più sincera gratitudine e dando loro tutto il supporto e l’aiuto di cui hanno bisogno. La preparazione della squadra pertanto proseguirà come da programma in vista dell’incontro di domenica, in programma allo Stadio Enzo Blasone, contro il Flaminia Civita Castellana.