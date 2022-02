Foligno: presentati i nuovi acquisti del mercato

In attesa del ritorno in campo dopo più di un mese di stop per varie cause (rinvio campionato e problemi Covid), il Foligno ha presentato ieri ben nove volti nuovi giunti dal mercato. Molti di loro probabilmente troveranno spazio già oggi, quando i falchetti si scontreranno con il Rieti.

I nuovi giocatori del Foligno sono: Pietro Orlandi (centrocampista classe 2000 prelevato dal Cannara), Marco Emanuele Caruso (difensore classe '99 ex Trestina), Said Bacha (difensore classe 2003 ex Messina), Francesco Sarro (portiere classe 2003), Alessio Cicatiello (difensore del Muravera classe 2002), Edoardo Metelli (attaccanta classe 2001 prelevato dalla lista svincolati), Luigi Miccio (classe '98 arrivato dal Castiglione del Lago), Tal Moussa (difensore del Saluzzo classe 2003). A questi otto giocatori va aggiunto Claudio Kiala, classe '97, a cui manca ancora il transfer. Insomma, una bella batteria di calciatori nuovi che serviranno a mister Monaco per inseguire nel prosieguo di campionato una posizione di classifica tranquilla.