Foligno, Monaco: "Che carica dai tifosi"

Finalmente si parte. Oggi il Foligno esordirà al "Blasone" nella prima giornata di Serie D contro il Montespaccato. Fischio d'inizio, dunque, anche sul campionato dei falchetti, dopo il passaggio del turno in Coppa contro una diretta concorrente del girone come l'Arezzo. Squalificato Peluso, assenti per infortunio Fuso, Mercuri, Piancatelli e Facelli, l'allenatore Monaco nella conferenza stampa della vigilia ha provato a fare il punto della situazione, elogiando in prima battuta il grande calore ricevuto dai tifosi in questo periodo dell'anno: "Innanzitutto vorrei spendere alcune parole per Piancatelli e Facelli, alle prese con due infortuni gravi e che staranno fuori diversi mesi. Ci piacerebbe regalare una bella soddisfazione ai tifosi e intendo ringraziarli per quello che hanno fatto, dall'incitamento in allenamento fino ai lavori compiuti allo stadio. Vogliamo iniziare bene e chi giocherà darà il massimo. Bossa e N'Diaye sono a disposizione. Il Montespaccato è una squadra che predilige chiudersi per colpire in contropiede".

Questa la probabile formazione di oggi:

FOLIGNO (4-2-3-1): Maraolo; Vespa, Bossa, Bisceglia, Canalicchio; Oliva, Chiavazzo; Valentini, Settimi, Belli; N'Diaye. Allenatore: Monaco

ARBITRO: Martino di Firenze