Foligno, Marmorini ritrova lo Scandicci dopo la gara di Coppa: "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra da playoff"

Dopo l'eliminazione in Coppa, il Foligno ritorva lo Scandicci anche nel turno di campionato. Stacvolta i falchetti scenderanno in campo in trasferta, contro un asquadra insidiosa che già ha fatto vedere le sue caratteristiche in settimana. La conferenza della vigilia è iniziata con una domanda sulle dinamiche societarie: "Sono state settimane movimentate - ha afferamo mister Marmorini - ma fa parte del gioco. La squadra ha dato risposte positive nel alvoro settimanale e nella gara di domenica. La squadra è in crescita e sta lavorando sul campo. Ho qualche dubbio di formazione perchè il gruppo dal punto di vista qualitativo è omogeneo, però i segnali positivi ci sono". Secondo round, dunque, contro una formazione di livello come lo Scandicci: "Sarè una partita difficile contro una formazione che manterrà gli stessi valori visti anche in Coppa - ha continuato Marmorini - e penso che si giocherà un posto per entrare nei playoff. Noi dobbiamo crescere e fare presa sulle nostre caratteristiche e sulla nostra ttitudine, per andarci a giocare dei punti che oggi ci servono per uscire da questa situazione. In questi momenti è fondamentale dare continuità ai risultati. Rispetto a mercoledì vorrei vedere un livello di intensità diverso, perchè ci siamo disuniti e non abbiamo avuto una reazione veemente allo svantaggio".