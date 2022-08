Volley B maschile, la Rossi Ascensori ingaggia Catinelli per la regia

La Rossi Ascensori Foligno conferma di non voler stare a guardare e nel giorno di Ferragosto ufficializza l'ingaggio di Mario Guglielminetti Catinelli (2000), professione palleggiatore, che va dunque a completare un reparto già di grande qualità.

Originario di Roma e alto 190 cm, il suo approdo in Umbria si registra dopo i due anni di serie A3 nelle fila del Tuscania Volley, ma sono degne di essere menzionate anche le esperienze in B ad Anguillara con la Pallavolo Fenice Roma.

Tra le sue doti spiccano una grinta fuori dal comune e la capacità di vedere il gioco a trecentosessanta gradi, oltre a quella di infondere energia positiva al gruppo.

Queste le sue prime parole in biancoazzurro rese all'ufficio stampa del club: "Sono contento e fiducioso per la stagione che verrà, la società punta in alto ed è quello che voglio fare pure io, ho voglia di dimostrare il mio valore e metterlo a disposizione della squadra e società da subito, non vedo l’ora di mettermi a lavoro".