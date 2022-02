Foligno: in attacco preso Miccio dal Castiglione del Lago

Nuovo rinforzo dal mercato per il Foligno. Per coprire il buco lasciato nel reparto offensivo dopo lo svincolo di Maurizio Peluso, i falchetti hanno ingaggiato l'attaccante Luigi Miccio dal Castiglione del Lago. Miccio, classe '98, sarà subito a disposizione di mister Monaco per la partita di domani contro il Rieti.

Il Foligno, infatti, dopo un lungo periodo di stop tra rinvii del campionato e problemi con i casi di positività al Covid, tornerà in campo domani nella gara interna contro il Rieti. Scontro nella zona bassa di classifica del girone E con punti pesanti in palio. I falchetti sono alla ricerca di punti per iniziare a correre in questo 2022 nel tentativo di inseguire una posizione di classifica che consenta di agguantare a fine anno una salvezza tranquilla.