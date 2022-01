Foligno: arrivato dal mercato un rinforzo in difesa

Movimento non solo in panchina per il Foligno. Oltre alla notizia dell'avvicendamento tra Marmorini e Monaco per quanto riguarda la guida della prima squadra, dal mercato nell'organico dei falchetti è arrivato un ulteriore rinforzo. È stato ufficializzato, infatti, l'ingaggio di Emanuele Marco Caruso, difensore esterno classe '99. Caruso si sta già allenando con la squadra e sarà a disposizione in occasione della ripartenza del campionato.

Ventidue anni, nato a San Severo, Caruso è cresciuto nelle giovanili del Foggia, salvo poi avere le sue prime esperienze con Gela, Castelfidardo, Trestina e Team Altamura. Proprio con quest'ultima squadra ha disputato quest'anno cinque partita, fornendo anche due assist ai propri compagni. Il mercato del Foligno, però, potrebbe riservare ancora delle sorprese nei prossimi giorni.