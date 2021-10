Foligno-Cascina, Monaco alla vigilia: "Dobbiamo cercare di invertire il trend"

L'allenatore dei falchetti in vista dell'impegno di oggi contro il Cascina: "Ci siamo preparati bene, sono convinto che faremo una bella partita. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più"

Torna in campo oggi il Foligno in casa contro il Cascina nella terza giornata del girone E di Serie D. I falchetti vengono da due sconfitte consecutive in campionato, così l'obiettivo diventa quello di iniziare a muovere la classifica. Monaco, allenatore del Foligno, questo lo sa e lo sottolinea subito nelle sue prime parole espresse in conferenza stampa: "Ci siamo preparati bene e sono convinto che possiamo fare una bella prestazione per cercare di prendere punti che oggi è la cosa più importante. L'ultima gara di Rieti non è piaciuta a nessuno e nemmeno ai ragazzi. Dobbiamo cercare di cambiare il trend". Proprio la sconfitta di Rieti il secondo argomento trattato da Monaco in conferenza: "Siamo dispiaciuti e consapevoli di non aver fatto una prestazione all'altezza. Abbiamo preso due gol per mancanza di attenzione. Sul primo eravamo messi male mentre nel secondo eravamo schierati ed è proprio mancata quell'attenzione necessaria su situazione di calci da fermo".

Infine, Monaco parla anche di cambiamenti, sia nel modo di giocare che nell’approccio, da effettuare sin dalla partita di oggi: "Il Cascina è una squadra di categoria pur essendo una formazione neopromossa. Sappiamo come gioca e abbiamo provato diverse situazioni ma dobbiamo essere noi a fare la partita. Dobbiamo cercare di dare tutti qualcosa in più per portare a casa il risultato. Ho tutti a disposizione tranne Vespa, che ha rimediato una contusione alla caviglia".