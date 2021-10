Foligno, arriva il test con la Sangiovannese. Mister Monaco: "Sarà una partita importante"

Torna in campo oggi il Foligno nel delicato match di bassa classifica contro la Sangiovannese. Ad Arezzo per i falchetti una risposta sotto l'aspetto della prestazione c'è stata, però è mancato il risultato. Nonostante questo mister Monaco, alla vigilia del match di oggi, si dichiara fiducioso: "Settimana scorsa la squadra ha risposto alla grande contro l'Arezzo. Ci siamo confrontati negli ultimi giorni, elencando i nostri pregi e i nostri difetti. Dobbiamo invertire la rotta, io sono convinto che si possa fare bene, abbiamo lavorato e mi aspetto una grande prestazione, l'unica cosa che mi dispiace è non avere a disposizione belli per la squalifica". Oltre a Belli non saranno della gara Vespa (infortunio alla caviglia) e Lanini. Detto questo, Monaco cerca di fare una disamina su quella che, secondo lui, sarà il leitmotiv della gara: "Anche loro sono in difficoltà come noi, sarà una partita sporca ma che alla fine possiamo cercare di portare a casa come tutti noi speriamo. Sicuramente non sarà facile ma dobbiamo in tutti modi provare a fare risultato". E alla domanda se quella di oggi è una delle ultime occasioni per provare a venire fuori, Monaco risponde: "Con ventinove partite ancora da disputare non si può definire ultima spiaggia. Comunque sia, seguendo in linea di massima il lavoro svolto ad Arezzo, i risultati arriveranno. Noi dobbiamo stare attenti ai particolari. Abbiamo perso dei punti in questo inizio di campionato perché abbiamo lasciato qualcosa agli avversari in termini di attenzione. Dobbiamo capire che ogni pallone può essere determinante sia quando ce l'abbiamo noi che quando ce l'hanno loro. Sotto questo aspetto c'è tanto da migliorare ma vedo nei ragazzi questa voglia. I particolari sono determinanti in certe situazioni".