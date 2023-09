Calcio, l'estate più difficile della storia recente del Perugia va in archivio. Ora si pensi a giocare

In tanti, dopo quel 19 maggio maledetto, avranno sicuramente pensato che quella del 2023 sarebbe stata l'estate più difficile e controversa della storia recente del Perugia. Ma non fino a questo punto. Si è parlato di tutto, del progetto stadio non andato a buon fine, della cessione della società almeno per ora non concretizzatasi (ed è probabile altamente che le cose restino così, con il dovuto beneficio di inventario), alla battaglia nei vari tribunali sportivi ed amministrativi. Ma andiamo con ordine.

Il nuovo Curi dunque non si farà e si punterà sulla riqualificazione della struttura già esistente; al timone della società, piaccia o non piaccia, resterà Massimiliano Santopadre, questo perchè almeno fino ad ora non si sono palesati compratori affidabili ed è opportuno guardare in faccia la realtà; infine, malgrado la società potesse avere tutte le ragioni, ha dovuto cedere al Lecco il posto in serie B e la riammissione è definitivamente sfumata.

Ora la dura realtà si chiama serie C: lo 0-0 di Lucca ha fatto intravedere una squadra che ha già una sua identità e che sa soffrire, oltre che giocare a calcio. Su questo bisognerà far leva nel prosieguo di un campionato che vedrà i biancorossi verosimilmente puntare ai playoff (magari una posizione privilegiata) per poi giocarsela. Ma il pallone è rotondo e può accadere di tutto: Baldini e i suoi ragazzi non lasceranno sicuramente nulla di intentato.

Un mercato difficile

Sicuramente una lancia in favore di Jacopo Giugliarelli va spezzata, essendo stato gettato nella mischia direttamente dal settore giovanile in un momento particolarmente complicato. Non era facile operare con risorse scarne a disposizione, poi con il dubbio fino al 29 di agosto della categoria di appartenza.

L'inizio è stato complicato, con le rescissioni di Curado e Casasola, ma malgrado questo si è mosso discretamente, prendendo a centrocampo elementi di sicuro valore come Acella e Torrasi, in difesa Paz, Mezzoni, Bozzolan e Morichelli, in attacco invece gente come Bezzicchieri, Cudrig e Ricci, quest'ultimo esordiente in C ma che può dare una grossa mano se motivato ed in condizione.

E' chiaro che fino all'ultimo la gente si aspettava una punta centrale di grido, ma alla fine ci si è dovuti "accontentare" del trentenne Vasquez, arrivato dal Gubbio. C'è chi ha dato ottime referenze su di lui, ma ciò che è confortante è che in generale sia funzionale al gioco di Baldini, malgrado il curriculum non sia eccezionale.

I retroscena

Sono state ventiquattro ore piuttosto intense per Giugliarelli, che ha fatto davvero di tutto per reperire un centravanti affidabile. Le candidature di Simy e Ceter sono tramontate presto, la prima per il rifiuto del giocatore di scendere di categoria (inoltre è in atto un contenzioso con la Salernitana, suo club di appartenenza), la seconda per perplessità sul suo stato fisico. Si è tentato anche con Gabrielloni, che il Como non ha voluto cedere, e Gomez. Su quest'ultimo occorre aprire una parentesi: nella serata di giovedì il Perugia aveva fatto pervenire al Crotone un'offerta pressochè irrinunciabile, rifiutata dal giocatore per ragioni pressochè incomprensibili. Inevitabile guardare altrove, con il definitivo arrivo di Vasquez.

Ancor più clamoroso quanto accaduto invece per quanto riguarda Stefano Negro. Giovedì scorso il difensore, che già tre anni fa aveva vestito la maglia biancorossa lasciando un buonissimo ricordo malgrado le poche presenze, era a Pian Di Massiano e in quel momento c'erano tutte le condizioni per un ritorno tant'è che si era data la cosa per fatta. Nelle ultime ore però sono emerse delle perplessità da parte del giocatore e l'affare è saltato proprio a ridosso della chiusura.

Restano invece a Perugia Furlan, Santoro e Kouan. Se per i primi due non sono pervenute offerte di spessore, per il terzo si è manifestato l'interesse di una squadra serba, non concretizzatosi.

Potrebbe non essere finita

La proroga è scaduta ieri sera, ma non va trascurato il fatto che sarà possibile continuare a tesserare giocatori svincolati. Alcuni innesti non sono da escludere in attacco e in difesa, qualora ci fosse chi non trovasse sistemazioni nelle categorie superiori. Ma intanto si pensi a giocare...