Figc: nuovo protocollo sanitario per il calcio dilettantistico e giovanile

Dopo il "Return to play", il protocollo redatto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per quanto riguarda il ritorno all'attività dopo il periodo di positività, ecoc giunto negli ultimi giorni anche il nuovo protocollo della Figc inerente l'organizzazione di divefse attività nel calcio dilettantistico e giovanile.

Le indicazioni nel nuovo protocollo rappresentano un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda le attività sportive dilettantistiche e giovanili compresi il Calcio femminile, il Futsal, il Beach-soccer, il Calcio paralimpico e sperimentale e gli arbitri di tutte le relative categorie. Non si applica, invece, ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili, la Serie A femminile, i campionati di Primavera 1,2,3 e 4 maschili insieme ai relativi arbitri.

Per leggere tutto il nuovo protocollo sanitario appena redatto, CLICCA QUI