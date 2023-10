Calcio serie C, Fermana - Perugia: la diretta della partita

Una trasferta quasi a ridosso dell'Adriatico per l'indispensabile continuità. Le due vittorie, domenica scorsa contro il Sestri Levante e giovedì contro il Monterosi in Coppa Italia, non devono placare la fame del Perugia, chiamato al Recchioni di Fermo a dare un altro importante segnale per cercare di accorciare ancora il divario dalle prime. Servirà non sottovalutare l'impegno: la Fermana, malgrado un avvio incerto, è squadra temibile e vorrà dimostrarlo davanti al proprio pubblico.

Francesco Baldini, soddisfatto per come stanno andando le cose, dovrà rinunciare ai soli Cristian Dell'Orco e Nicolò Cudrig, quest'ultimo affaticato dell'ultima ora, e sembra intenzionato a tornare al suo modulo preferito, il 4-3-3; sull'altro fronte Andrea Bruniera è costretto a fare a meno dell'esperto centrale difensivo Emanuele Padella ed è indirizzato a mettersi a specchio con l'avversario. Si vedrà all'annuncio delle formazioni se le previsioni saranno rispettare.

Perugia Today garantirà la diretta testuale integrale dell'incontro e a seguire i commenti dei protagonisti. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Le probabili formazioni

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Laverone, Spedalieri, Santi, Calderoni; Fontana, Giandonato, Misuraca; Semprini, Curatolo, Pinzi. A disp.: Furlanetto, Mancini, Eleuteri, Pistolesi, De Pascalis, Palmucci, Vessella, Fort, Scorza, Biral, Tilli, Montini, Paponi, Grassi. All. Bruniera

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Santoro; Matos, Vazquez, Lisi. A disp.: Abibi, Morichelli, Souare, Paz, Bozzolan, Iannoni, Ebnoutalib, Acella, Torrasi, Giunti, Ricci, Seghetti. All. Baldini