Calciomercato serie C, in arrivo al Perugia Federico Ricci

Il mercato del Perugia non è assolutamente finito. La Figc ha concesso ai biancorossi di operare fino all'8 settembre dato che, a seguito della sentenza del Consiglio Di Stato, hanno conosciuto la definitiva categoria di appartenenza soltanto lo scorso 29 agosto.

E così il ds in pectore Jacopo Giugliarelli nelle utlime ore si è letteralmente fiondato su Federico Ricci (1994), rimasto a piedi dopo il fallimento della Reggina. Tant'è che domani, salvo slittamenti dell'ultima ora, ci saranno le firme sui contratti. Per il Perugia si tratta, almeno sulla carta, di un ottimo innesto, che potrebbe rinforzare in maniera decisa l'organico in vista di un campionato difficilissimo come si presenta quello della C.

Quando il Grifo è una questione di famiglia

Federico non è l'unico della famiglia Ricci ad aver già vestito la maglia biancorossa. Nel 2016/17 ha già avuto questa opportunità il suo gemello Matteo, quando alla guida c'era Christian Bucchi. E il ricordo lasciato fu abbastanza buono, con 26 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia e due reti all'attivo.

Esordiente ma non troppo

Federico Ricci non ha mai giocato in C, ma questo sicuramente non lo spaventerà visto il suo curriculum. Ben 161 infatti sono le gare in B (18 gol e 24 assist) così come 48 in A (3 gol e 1 assist); non vanno trascurate nemmeno le 6 partite in Europa League. Nel complesso le maglie indossate sono quelle di Roma, Crotone, Sassuolo, Genoa, Benevento, Spezia, Monza, Ascoli e Reggina.