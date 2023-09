Calciomercato serie C, arriva l'ufficialità: Federico Ricci è del Perugia

Mancava l'ufficialità per quello che può ritenersi come un autentico colpaccio per la categoria e proprio pochi minuti fa è arrivata. Federico Ricci (1994), professione esterno d'attacco, vestirà la maglia del Perugia. Sicuramente era uno degli svincolati più appetibili sul mercato (e dunque sarebbe arrivato anche qualora la proroga non fosse stata concessa) e Giugliarelli non ci ha pensato su e ne ha approfittato per accaparrarselo.

Sicuramente non ci sarà, almeno sulla carta, il problema della condizione fisica, dato che fino a pochi giorni fa si è allenato con la Reggina ed è rimasto libero dopo la sentenza del Consiglio Di Stato che ha sancito la non ammissione degli amaranto in serie B.

Ricci, gemello dell'attuale centrocampista della Sampdoria ed ex Grifone Matteo, indosserà la maglia numero 20. Il contratto, firmato dopo le visite mediche sostenute con successo stamattina, avrà durata biennale.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Ricci.

Il giocatore, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Roma è cresciuto nel vivaio giallorosso e vanta 47 presenze (e 3 reti) in Serie A totalizzate con le maglie di Roma, Sassuolo, Genoa e Crotone e 161 presenze in Serie B (con 18 gol) con Benevento, Spezia, Monza, Ascoli e Reggina, sua ultima squadra.

Già nazionale Under 21 azzurro, Federico è pronto per la nuova avventura in biancorosso!

Benvenuto!"