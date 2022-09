Volley serie A3, il 9 settembre la presentazione ufficiale della Ermgroup

Da poco più di tre settimane la Ermgroup San Giustino ha ripreso la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A3 e, dopo l'esperienza del test contro la Sir Safety Susa Perugia, è giunta l'ora di presentare la squadra alla città.

L'appuntamento è per il giorno 9 settembre presso la stazione della frazione tifernate: sfileranno, oltre che la prima squadra, anche le giovanili. Il primo atto ufficiale della nuova stagione biancoazzurra sarà questo, in attesa dell'inizio delle ostilità fissato per il 9 di ottobre.