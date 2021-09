Ellera calcio: al via una nuova collaborazione con la Sampdoria

"Next generation Sampdoria". Si chiama così il nuovo progetto di collaborazione tra le due società calcistiche che prevede un percorso di formazione continua per tecnici e atleti

Nasce un nuovo progetto di collaborazione tra l'Ellera e la Sampdoria dal nome "Next generation Sampdoria". Il progetto prenderà piede nella stagione 2021\2022 e prevede una collaborazione tra le due società che, nello specifico, andrà a interessare la formazione continua per quanto riguarda tecnici e atleti.

Ecco di seguitto il comunicato con cui l'Ellera ha divulgato la nascita del progetto.

“L'A.s.d Ellera calcio è lieta e soprattutto orgogliosa di comunicare l’inizio della collaborazione sportiva con la società professionistica U.c. Sampdoria. Il progetto, denominato Next Generation Sampdoria prevede, tra gli altri aspetti, lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di A.s.d. Ellera calcio quale Centro Tecnico Regionale di U.c. Sampdoria. Sarà, pertanto, possibile per i nostri tesserati usufruire di una molteplicità di servizi tecnici innovativi ed aggiornati che verranno offerti nel corso della stagione sportiva 2021/22. La collaborazione con U.c. Sampdoria si contraddistingue per la natura e gli obiettivi squisitamente finalizzati alla crescita ed al miglioramento della formazione tecnica dei nostri tesserati (tecnici ed atleti). Tra le prime novità, si evidenzia l’introduzione di una terza seduta integrativa di allenamento settimanale per tutte le categorie. Il rapporto di collaborazione tecnica con U.c. Sampdoria, tra le società professionistiche all’avanguardia nel panorama del calcio giovanile nazionale, potrà senz’altro favorire una ulteriore progressione qualitativa dei servizi offerti alle famiglie. Ciò assume particolare priorità alla luce dell’attuale periodo di ripresa delle attività sportive in generale e di quella calcistica nello specifico”.