Eccellenza: zero gol e tre espulsi in Nestor-Narnese

NESTOR: Pallotta, Farinelli, Lanzi, Sisani D., Ajdini, Ciurnelli, Faraghini, D'Ambrosio (Ceccarelli), Regnicoli (Fastellini), Bertolini (Sisani M.), Vestrelli. Allenatore: Caporali

NARNESE: Mazzoni, Brevi, Pinsaglia, Silveri, Ponti, Annibaldi, Falanga, Colangelo (Pigazzini), Tramontano, Guazzaroni, Thiam (Marchetti, Gentili). Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Masi di Pontedera

NOTE: Espulsi Brevi, Ciurnelli e Silveri

Tante occasioni, tre espulsi ma nessun gol nella sfida tra Nestor e Narnese. Un punto fa rimanere la formazione di Marsciano in zona playout, con i rossoblù ancora in zona playoff insieme al Branca con un punto in più del Lama. Diversi anche i legni colpiti dalle due squadre (D'Ambrosio, Tramontano e Annibaldi, con bene tre espulsi ovvero Brevi, per doppia ammonizione, Ciurnelli e Silveri a pochi minuti dal novantesimo per reciproche scorrettezze. Finisce 0-0.