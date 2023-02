Eccellenza: vittoria e sorpasso per il Lama, è 2-1 al Pontevalleceppi

LAMA: Aluigi, Ferri (Acuti), Volpi, Petricci, Bernicchi, Mambrini, Piras, Proietti, Bartolucci, Bartoccini, Bruschi. Allenatore: Tomassoli

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Dyrma (Mancini), Puletti (Bonavolontà), Beranrdini, Cerboni, Ricci, Urbanelli, Procacci, Dragoni (Finetti), Giuliacci, Dolcini. Allenatore: Polverini

ARBITRO: Ciommei di Terni

RETI: 31' pt Bartolucci, 44' pt Proietti, 31' st Mancini

Vittoria e sorpasso per il Lama sul Pontevalleceppi. La squadra di mister Tomassoli porta a casa i tre punti nella sfida casalinga chiusa per 2-1, superando gli avversari in classifica e allontanando la zona playout, ora distante cinque lunghezze. Le reti della vittoria arrivano entrambe nel primo tempo. Dopo la mezz'ora di gioco, punizione di Bernicchi al centro dove Bartolucci trova il guizzo per il vantaggio. Poco prima dell'intervallo, Ferri per Proietti e raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita con il gol di Mancini ma non basta. Finisce 2-1 per il Lama.